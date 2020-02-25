Ученые нашли пригодную для жизни планету

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании установили, что на планете K2-18b, которая находится вне Солнечной системы и располагается в 124 световых годах от Земли, могут быть все условия для существования жизни земного типа. Об этом пишет журнал Astrophysical Journal Letters.

По мнению британских астрофизиков, на K2-18b есть и жидкая вода, и температура, подходящая для появления жизни. Экзопланета имеет радиус в 2,6 раза больше и массу в 8,6 раза больше, чем у Земли, передает украинское издание Корреспондент.net.

Планета была открыта пять лет назад с помощью орбитального телескопа Kepler.