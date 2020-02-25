Эрдоган: Башар Асад не может быть другом Турции

Процессы в сирийском Идлибе начали развиваться в позитивном ключе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, сообщает Anadolu.

По словам главы турецкого государства, Турция не может воспринимать в качестве друга Башара Асада, на чьих руках кровь сотен тысяч соотечественников.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что в Идлибе погибли трое турецких военнослужащих. Потери сторонников Башара Асада во много раз больше, подчеркнул он.

Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжает диалог с Москвой по вопросу проведения операций в Сирии: «Турция выступает за обеспечение стабильности в Сирии. Шаги официальной Анкары на сирийской территории основаны на Аданском соглашении».