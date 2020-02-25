Памятник Ленину продали за $15 тысяч

В Черниговской области Украины на аукционе продали памятник Ленину за 375 тыс. гривен (15 тыс. 290 долларов), пишут украинские СМИ.

Памятник в городе Сновск продали со второй попытки через систему Prozorro, передает УНИАН. Монумент находился на балансе Сновского городского совета, его демонтировали в 2016 году, после чего он хранился на территории ЗАО «Коммунальщик».

Отмечается, что полученные от продажи средства пойдут на благоустройство территории перед домом культуры, где находился памятник.