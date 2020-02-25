Названо самое популярное приложение в мире

В январе WhatsApp утратил статус самого популярного мобильного приложения в мире, уступив это звание TikTok, пишет GizChina, ссылаясь на исследование аналитической компании SensorTower.

Общее количество скачиваний Tik Tok и его китайской версии Douyin за январь 2020 года достигло 104 млн раз. Со дня запуска приложение установили 1,82 млрд пользователей. Наиболее популярным приложение стало в таких странах, как Индия, Китай, Бразилия и США.

Tik Tok — видеохостинг для создания коротких видео, запущенный китайской компанией ByteDance. За 2019 год россияне разместили более 20 млн роликов.