Ильхам Алиев утвердил порядок усыновления детей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Порядка усыновления детей, лишенных родительской опеки, в том числе усыновления иностранцами и лицами без гражданства детей, являющихся гражданами Азербайджана».

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа, Министерству труда и социальной защиты населения - принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из указа.

Министерствам юстиции, внутренних дел, здравоохранения и образования, Госагентству по обязательному медицинскому страхованию, а также местным органам исполнительной власти поручено определить и в течение одного месяца организовать обеспечение электронными подписями уполномоченных лиц, которые с целью единого учета детей, лишенных родительской опеки, будут вносить информацию о них в подсистему Министерства труда и социальной защиты населения «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление».

С порядком усыновления детей, лишенных родительской опеки, можно ознакомиться здесь.