За 18-летнюю историю турнира никогда ранее представителям Азербайджана не удавалось занять 1-е место на «Аэрофлот Опен». Помимо этого, Айдын стал самым юным победителем московского турнира за всю его историю.

14-летний азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы сенсационно стал победителем престижного турнира «Аэрофлот Опен» в Москве, показав исторический результат для отечественных шахмат.

Юный Айдын Сулейманлы победил на турнире в упорном соперничестве с шахматистом сборной Азербайджана Рауфом Мамедовым. Перед последним 9-м туром у обоих гроссмейстеров было по 6 очков, и они делили 1-2-е места. В решающей партии, в которой Рауф играл белыми, соперники сыграли вничью, которая устроила Айдына.

У него 6,5 очка, и 1-е место по дополнительным показателям. 6,5 очка на данный момент набрали также Рауф Мамедов, казах Ринат Джумабаев и индийский шахматист Читхамбарам Аравинд.

Успешно сыграл и Вугар Асадли, набравший 6 очков. Также на нынешнем «Аэрофлот Опен» сыграли Васиф Дурарбейли и Абдулла Гадимбейли.

Возвращаясь к успеху Айдына Сулейманлы, стоит отметить, что в прошлом году он стал чемпионом мира среди 14-летних, а также в составе сборной Азербайджана выиграл Юношескую шахматную Олимпиаду. Ранее он становился чемпионом Европы среди 12-летних.

На нынешний «Аэрофлот Опен» Айдын заявился с рейтингом 2474 и неизменно играл с соперниками, рейтинг которых был выше 2600. В частности, Сулейманлы переиграл в 1-м туре серба Александра Инджича (2622). Затем было четыре ничьи, после чего наш талантливый шахматист одержал три победы подряд – над Васифом Дурарбейли (2625), израильтянином Ильей Смириным (2615) и иранцем Пархямом Магсоодлоо (2674). Рейтинг Рауфа Мамедова, которому Айдын сегодня не проиграл, равен 2674.

Всего в турнире приняли участие 97 шахматистов. По стартовому рейтингу Айдын среди участников занимал 71-е место и неожиданно победить.