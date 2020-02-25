В Киргизии поставили точку в вопросе перехода на латиницу: «Нет необходимости»

Некоторые соседние страны Киргизии уже перешли или переходят с кириллицы на латинский алфавит. Журналист ТАСС поинтересовался у президента, считают ли в стране этот вопрос актуальным.

В настоящее время у Киргизии нет необходимости перехода на латиницу, сказал в интервью ТАСС президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Глава киргизского государства отметил, что данная инициатива озвучивалась «еще на заре независимости республики»: «Но уже тогда мы сделали правильный выбор и не перешли на латиницу. Сейчас нет необходимости перехода на латинский алфавит. Культурный и научный потенциал республики достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу», передает Sputnik Киргизия.

В Киргизии вопрос о латинице поднимался в прошлом году. Депутат Алтынбек Сулайманов предложил перевести алфавит на латиницу и спросил у тогдашнего кандидата на пост министра образования и науки Каныбека Исакова, поддерживает ли он идею. Исаков ответил, что если у страны будут возможности для перевода алфавита на латиницу, то он поддерживает идею. Это вызвало большое обсуждение в обществе.

Напомним, Казахстан окончательно переходит на использование латинского алфавита в 2025 году.