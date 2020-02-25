В Азербайджане создан штаб в связи с угрозой коронавируса

С целью предотвращения связанных с коронавирусом возможных рисков в Азербайджане, осуществления оперативных профилактических и неотложных мер создан штаб в составе руководящих лиц структур и соответствующих госорганов при Кабинете министров . Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

Для принятия предупредительных мер и проведения мониторингов на всей территории Азербайджана создана экспертная группа в составе специалистов соответствующей сферы.

В том числе для информирования населения и недопущения распространения необоснованной дезинформации с 10:00 28 февраля заработает горячая линия штаба по телефонам +994 12 492 41 61, +994 12 492 75 54, +994 12 505 03 30, + 994 12 505 13 33.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под серьезным контролем, на данный момент случаев заражения среди населения не зафиксировано, причин для беспокойства нет.