В Бельгии застрелили 19-летнего азербайджанца

В бельгийской провинции Западная Фландрия в городе Роселаре на улице был застрелен 19-летний парень из Азербайджана, заявила накануне прокуратура Кортрейка, пишет бельгийское издательство De Standaard.

Согласно информации, 25 февраля около 21:00 в городе произошел вооруженный конфликт, в ходе которого 19-летний уроженец Азербайджана получил огнестрельное ранение. Прибывшие на место инцидента сотрудники спасательных служб не смогли реанимировать пострадавшего.

Полиция арестовала 20-летнего подозреваемого, которого сегодня, 27 февраля, начали допрашивать. Прокуратура потребовала у суда арестовать задержанного. На месте происшествия работают следователи, а также судмедэксперт и эксперт по огнестрельному оружию. Также будет проведено вскрытие тела убитого.

Как пишет бельгийское издание, точные обстоятельства смерти молодого человека пока не известны. В интересах следствия прокуратура не сообщает подробностей убийства молодого азербайджанца.