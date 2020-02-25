Евросоюз введет новые санкции против Турции

Евросоюз подготовит новые санкции в отношении Турции за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне у побережья Кипра. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе, сообщают «Известия».

В черный список физических и юридических лиц в связи с нелегальной буровой деятельностью будут включены еще два человека. О конкретных сроках введения санкций представитель Евросоюза не сообщил.

На шельфе Кипра были обнаружены крупные месторождения газа. Анкара, оспаривающая границы ИЭЗ Кипра, направила туда буровое судно «Фатих». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна готова защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил. 19 января 2020 года официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой сообщил, что Турция начала очередной этап разведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра. Для проведения работ к югу от острова уже прибыло буровое судно.