Хулуси Акар обсудил с шефом Пентагона Идлиб

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с американским коллегой Марком Эспером, в ходе которого стороны обсудили урегулирование ситуации в сирийском Идлибе, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое военное ведомство.

"Наш министр и его американский коллега обсудили по телефону, прежде всего, решение проблемы в Идлибе, а также обменялись мнениями о двусторонних, региональных проблемах и коснулись тем обороны и безопасности", - говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.