Израиль ликвидировал в Сирии "главу инфраструктуры "Хезболлы"

На юге Сирии в результате атаки израильского беспилотного самолета был убит Имад аль-Тауиль, которого называют "главой инфраструктуры "Хезболлы" в Сирии, пишет NEWSru.co.il.

Сайт alwatanvoice.com отмечает, что Имад аль-Тауиль был гражданином Сирии и отвечал за "иностранные операции" в "Хезболле".

В израильских СМИ о нем упоминалось, как об ответственном за иранские инфраструктуры в Сирии.

Первым об этой атаке сообщило сирийское государственное агентство SANA.

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