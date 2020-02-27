Израиль ликвидировал в Сирии "главу инфраструктуры "Хезболлы"
На юге Сирии в результате атаки израильского беспилотного самолета был убит Имад аль-Тауиль, которого называют "главой инфраструктуры "Хезболлы" в Сирии, пишет NEWSru.co.il.
Сайт alwatanvoice.com отмечает, что Имад аль-Тауиль был гражданином Сирии и отвечал за "иностранные операции" в "Хезболле".
В израильских СМИ о нем упоминалось, как об ответственном за иранские инфраструктуры в Сирии.
Первым об этой атаке сообщило сирийское государственное агентство SANA.