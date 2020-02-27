Вследствие стремительного распространения коронавируса в мире, а также из-за зафиксированных в соседних странах фактов заражения в Азербайджане задействованы соответствующие международным стандартам лаборатории биобезопасности.

Как сообщили haqqin.az официальные источники в Минздраве, эти лаборатории специализируются на молекулярной диагностике ряда особо опасных заболеваний. В то же время они способны оперативно отреагировать на любую опасность в связи с коронавирусом методом ПЦР-диагностики (полимеразная цепная реакция).

Созданные государством эти лаборатории являются стационарными, мобильными и передвижными. Всемирная организация здравоохранения высоко оценила методы диагностики, используемые в этих лабораториях, а также методы выявления возбудителя коронавируса.

Напомним, в прошлом году корреспондент haqqin.az побывала на Республиканской противочумной станции Минздрава Азербайджана, которая по своему оснащению, кадровому потенциалу, лабораторным возможностям опережает многие такие учреждения в других странах, в том числе лабораторию Лугара в Грузии. Был подготовлен репортаж с этой станции под названием «Сенсационный репортаж haqqin.az: биологические вирусы в Азербайджане хранятся в надежных руках...»

Отметим, что станция эта работает по 50 опасным инфекциям. На базе ее лабораторий проводятся научные исследования и осуществляется подготовка специалистов. Пациенты различных клиник обращаются в Республиканскую противочумную станцию, чтобы проверить свои образцы крови и тканей на наличие вирусов гепатита, кори, краснухи, кишечных и легочных инфекций и т.д. Иностранцы, проживающие в Азербайджане, доверяют результатам анализов именно этой станции.

