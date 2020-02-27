Шахрияр Мамедъяров о невероятной победе Айдына Сулейманлы «Я готов уступить свое место»
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров прокомментировал успешное выступление наших шахматистов на престижном турнире «Аэрофлот Опен» в Москве, главной сенсацией которого стало 1-е место 14-летнего Айдына Сулейманлы.
Как мы уже сообщали, набрав 6,5 очка из 9 возможных, Айдын опередил соперников по дополнительным показателям и стал победителем. Он – первый азербайджанский шахматист, сумевший победить на «Аэрофлот Опен». Кроме того, Айдын стал самым юным чемпионом за 18-летнюю историю соревнования.
Со стартовым рейтингом 2474 изначально он был лишь 71-м среди 97 участников турнира. Во всех девяти турах ему противостояли соперники с рейтингом выше 2600. Наш шахматист одержал четыре победы и пять раз сыграл вничью, в том числе и в последнем туре в партии против Рауфа Мамедова, который в итоге занял 3-е место, также набрав 6,5 очка.
«В первую очередь, хочу поздравить Рауфа Мамедова, - написал на своей странице в фейсбуке Шахрияр Мамедъяров. – Он показал игру, которую я от него давно жду. В ходе турнира он играл на невероятно высоком уровне. Ни в одной партии у него не было плохого положения. Бесспорно, самая худшая его игра – это партия в последнем туре. И этому есть простое объяснение: Рауф не смог сыграть от всей души.
Теперь об Айдыне. Это невероятный успех. В его игре есть невероятное хладнокровие! У меня нет сомнений, что он будет большим шахматистом. Но насколько большим – это покажет время. В любом случае он как минимум сделал большой шаг к тому, что в будущем он станет надеждой азербайджанских шахмат!
Если Айдын продолжит в том же духе, то скоро достигнет рейтинга 2700, а затем, дай Бог, и 2800. Наша Федерация шахмат должна, не теряя времени, привлечь этого юного шахматиста в сборную. Потому что наша сборная не прогрессирует и нужна поддержка молодым.
Эта молодежь должна быть сильнее меня, Теймура Раджабова и Вугара Гашимова. Это касается не только Айдына, но и всех наших перспективных шахматистов. Лично я готов уступить свое место им. Я смог стать вторым в мировом рейтинге. Но этого мало – я жду, когда наш шахматист станет номером один. Готов всеми силами помогать нашей молодежи. Я в вас верю!
Поздравляю Рауфа и Айдына, а также Вугара Асадли (он набрал 6 очков и занял 6-е место), который второй турнир подряд демонстрирует фантастическую игру. Это был потрясающий турнир для нашей страны».
Свое мнение о победе Айдына Сулейманлы высказал и генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ), бакинец Эмиль Сутовский.
«Юный Айдын Сулейманлы одерживает победу на «Аэрофлот Опен», - написал Сутовский в соцсети. - Азербайджанскому таланту еще не исполнилось 15, и он становится самым юным победителем одного из сильнейших «опенов» в мире. Приятно, что в моем родном Баку после долгого перерыва появилась очередная яркая звезда!
Поздравления и еще одному земляку, Рауфу Мамедову, лидировавшему весь турнир, и уступившему победу лишь по дополнительным показателям».