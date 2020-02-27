Как мы уже сообщали, набрав 6,5 очка из 9 возможных, Айдын опередил соперников по дополнительным показателям и стал победителем. Он – первый азербайджанский шахматист, сумевший победить на «Аэрофлот Опен». Кроме того, Айдын стал самым юным чемпионом за 18-летнюю историю соревнования.

Со стартовым рейтингом 2474 изначально он был лишь 71-м среди 97 участников турнира. Во всех девяти турах ему противостояли соперники с рейтингом выше 2600. Наш шахматист одержал четыре победы и пять раз сыграл вничью, в том числе и в последнем туре в партии против Рауфа Мамедова, который в итоге занял 3-е место, также набрав 6,5 очка.

«В первую очередь, хочу поздравить Рауфа Мамедова, - написал на своей странице в фейсбуке Шахрияр Мамедъяров. – Он показал игру, которую я от него давно жду. В ходе турнира он играл на невероятно высоком уровне. Ни в одной партии у него не было плохого положения. Бесспорно, самая худшая его игра – это партия в последнем туре. И этому есть простое объяснение: Рауф не смог сыграть от всей души.

Теперь об Айдыне. Это невероятный успех. В его игре есть невероятное хладнокровие! У меня нет сомнений, что он будет большим шахматистом. Но насколько большим – это покажет время. В любом случае он как минимум сделал большой шаг к тому, что в будущем он станет надеждой азербайджанских шахмат!