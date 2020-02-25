Азербайджан создает на границе с Ираном мобильные госпитали

В рамках мер по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19 Азербайджан создаст на границе с Ираном специальные мобильные выездные госпитали, передает Trend.

Согласно информации, въезжающие в Азербайджан должны будут пройти первичное обследование и, в случае невыявления каких-либо признаков болезни, смогут продолжить свой путь. При обнаружении симптомов заболевания они будут отправлены в специальные учреждения.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Азербайджана с целью предотвращения связанных с коронавирусом возможных рисков в Азербайджане, осуществления оперативных профилактических и неотложных мер создал оперативный штаб.