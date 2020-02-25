В США признали суд Линча преступлением

Американский Конгресс одобрил законопроект, согласно которому линчевание становится федеральным преступлением. Ожидается, что до конца текущей недели законопроект пройдет через Сенат, а затем его подпишет президент Дональд Трамп, сообщает Коммерсант.

Отмечается, что предыдущие попытки американских законодателей перевести линчевание в разряд федеральных преступлений заканчивались ничем на протяжении 120 лет. Первая попытка была предпринята еще в 1900 году единственным тогда чернокожим членом Палаты представителей Конгресса США Джорджем Генри Уайтом. После этого разные законодатели пытались сделать это более 200 раз.

Нынешний законопроект готовился два года, прежде чем его автор демократ от штата Иллинойс Бобби Раш добился поддержки. Законопроект назван в честь Эммета Тилла, чернокожего подростка, который был линчеван по ложному обвинению 65 лет назад в штате Миссисипи.

По оценкам историков, с конца XIX века до конца 60-х годов XX века в США линчевали более 4 тысяч человек. Большинство жертв были чернокожими.