ВОЗ: коронавирус может выйти из-под контроля

Если страны не предпримут необходимые меры по сдерживанию, ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

«Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать», — цитирует Интерфакс Гебрейесуса.

За исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 3 530 человек, увеличившись за сутки на 627. В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2 744 человек, зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.