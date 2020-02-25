Эрдоган провел совещание в связи с обстановкой в Идлибе

В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошло совещание по вопросам безопасности, на котором была обсуждена ситуация в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

Согласно информации, совещание продлилось два часа. Телеканал NTVсообщил, что в нем приняли участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава Генштаба Яшар Гюлер.

Ранее в четверг в Анкаре прошли переговоры официальных лиц РФ и Турции, посвященные обстановке в Идлибе.