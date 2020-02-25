Удар по турецкой армии в Сирии: 29 погибших последнее обновление 03:05
Как сообщил только что губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, семь тяжелораненых турецких военных скончались, число погибших составляет в настоящее время 29, 36 раненых.
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В результате воздушного удара со стороны армии Асада в Идлибе число погибших турецких военных возросло до 22. Есть тяжелораненые, им оказывается помощь, заявил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, сообщают турецкие СМИ.
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Военнослужащие Вооруженных сил Турции попали под авиаобстрел в Идлибе, в результате которого девять солдат погибли. Об этом сообщил губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
"В Идлибе по нашим военным был нанесен воздушный удар со стороны сторонников режима Башара Асада. В результате нападения погибли девять наших военных, есть раненые. Все они госпитализированы", - приводит его слова телеканал NTV.
Отметим, что на фоне новостей из Идлиба президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщает Anadolu.