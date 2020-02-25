В результате воздушного удара со стороны армии Асада в Идлибе число погибших турецких военных возросло до 22. Есть тяжелораненые, им оказывается помощь, заявил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, сообщают турецкие СМИ.

Как сообщил только что губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, семь тяжелораненых турецких военных скончались, число погибших составляет в настоящее время 29, 36 раненых.

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Военнослужащие Вооруженных сил Турции попали под авиаобстрел в Идлибе, в результате которого девять солдат погибли. Об этом сообщил губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

"В Идлибе по нашим военным был нанесен воздушный удар со стороны сторонников режима Башара Асада. В результате нападения погибли девять наших военных, есть раненые. Все они госпитализированы", - приводит его слова телеканал NTV.

Отметим, что на фоне новостей из Идлиба президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщает Anadolu.