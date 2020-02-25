У вылечившихся китайцев начали повторно выявлять коронавирус

Среди выздоровевших и выписанных из больниц пациентов в китайской провинции Гуандун у 14% повторно выявлен коронавирус, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Заместитель директора Гуандунского центра контроля и профилактики заболеваний Сун Те не смог дать научное объяснение, почему анализы некоторых пациентов дали положительный результат после курса лечения от COVID-19. По его словам, подобные случаи были зарегистрированы в других регионах, но конкретных цифр он не назвал, передает Коммерсант.

По словам Сун Те, ни у кого из тех, кто имел тесный контакт с повторно заболевшими пациентами, коронавирус не выявлен. Он считает, что теперь придется подвергать более длительным проверкам вылечившихся, даже после того как они дважды дали отрицательный результат на вирус.

Всего, по последним данным, в провинции Гуандун выявлены 1 347 заболевших коронавирусом, семь человек умерли.