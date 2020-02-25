Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО после обстрела в Идлибе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после обстрела турецких сил в районе Джебель аз-Завия в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило Anadolu.

Информация о содержании беседы не приводится.

Ранее в президентском дворце в Анкаре президент Реджеп Тайип Эрдоган провел двухчасовое совещание по вопросам безопасности.

Как сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, в результате атаки погибли минимум 22 военнослужащих ВС Турции.