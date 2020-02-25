Турция наносит удары по армии Асада
Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели 22 военнослужащих в Идлибе. Об этом заявили власти Турции.
Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели 22 военнослужащих в Идлибе. Об этом заявили власти Турции.
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