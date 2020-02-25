В этом году теоретически нас могли опередить Болгария и Румыния, но представители этих стран – «Людогорец» и «Клуж» - не преодолели стадию 1/16 финала, что не позволило болгарам и румынам рассчитывать на серьезное повышение в рейтинге.

После ответных матчей 1/16 финала футбольной Лиги Европы, состоявшихся в четверг, окончательно определилась позиция Азербайджана в таблице коэффициентов УЕФА. Еврокубковый сезон 2019/20 наша страна, как и год назад, завершит на 26-м месте. В активе Азербайджана 18,750 балла.

В нынешнем сезоне азербайджанские клубы общими усилиями набрали 3,375 балла. Если быть точнее, очки зарабатывали только «Карабах» (2,250 балла) и «Нефтчи» (1,125). «Сабаил» и «Габала» проиграли по два матча и не набрали ни одного балла для страны.

Как известно, таблица коэффициентов УЕФА формируется на основе выступлений клубов в пяти последних сезонах. В новом еврокубковом сезоне (2020/2021), который стартует летом, все страны лишатся очков, набранных в сезоне 2015/16. Тогда Азербайджан показал рекордный результат, набрав 4,375 балла. Летом мы эти очки потеряем и начнем сезон с показателем 14,375 балла, что, впрочем, не отразится на нашей позиции в рейтинге – она по-прежнему будет 26-й.

В сезоне 2020/21 Азербайджан постарается опередить Казахстан (14,625) и Норвегию (14,500), а также не позволить обойти себя Румынии (14,200) и Беларуси (13,750).

Предстоящий еврокубковый сезон станет последним перед изменениями, связанными с реформированием клубных соревнований и созданием третьего турнира под названием Лига Конференций. Чемпион Азербайджана, как обычно, стартует с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, а обладатель Кубка и два других призера Премьер-лиги начнут выступление с 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Азербайджанские команды вступят в борьбу 7/8 и 9 июля.