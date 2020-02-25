Партия Эрдогана: войска Асада теперь считаются «вражескими целями»

Турция приняла решение считать вражескими целями сирийские войска после того, как турецкие военные попали под обстрел в Идлибе. Об этом сообщил пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Турция теперь признает всех военных режима вражескими целями», - передает его слова газета Sabah.

Челик также сообщил, что «миграционная политика Турции остается неизменной, однако Анкара более не способна сдерживать поток сирийских беженцев в Европу».