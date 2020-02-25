Коронавирус добрался до Черной Африки

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию, добрался до Черной Африки: первый случай заражения подтвержден в Нигерии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в Twitter.

Уточняется, что вирус был обнаружен 27 февраля у пациента в городе Лагос.

Как пишет РИА Новости, Нигерия стала третьей африканской страной после Алжира и Египта, где был выявлен носитель коронавируса.