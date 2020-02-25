Россия объяснила удар по турецким военным в Сирии

Турецкие войска попали под удар в сирийской провинции Идлиб, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии бойцов оппозиции. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Как отмечается в заявлении, турецкие военнослужащие попали под обстрел в районе населенного пункта Бехун. При этом удар сирийская сторона наносила по боевикам «Хайят Тахрир Аш-Шам», которые пытались провести наступление по широкому фронту. Авиация российских Воздушно-космических сил России при этом не применялась, подчеркнули в ведомстве.