США призвали Турцию отказаться от С-400: "Они увидели, что такое Россия"

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала Турцию отказаться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Ее заявление цитирует ТАСС.

Хатчисон назвала Вашингтон союзником прошлого и будущего Анкары и выразила надежду на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понимает, кто надежный партнер, а кто нет.

«Они видят, что такое Россия. Они видят, что Россия делает сейчас. Если они атакуют турецкие войска, то это должно перевесить все остальное, что происходит между Турцией и Россией», — добавила дипломат.

Ранее 28 февраля Госдепартамент США заявил о поддержке Турции в конфликте с Сирией и призвал к незамедлительному прекращению наступлений режима президента Сирии Башара Асада, России и поддерживаемых Ираном сил. Также в ведомстве добавили, что рассматривают варианты того, как наилучшим образом поддержать Анкару «в этом кризисе».

В ночь на 28 февраля турецкая армия начала наносить удары по позициям сирийской армии в Идлибе. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия. В Анкаре заявили, что в результате обстрела погибли около 33 военнослужащих.