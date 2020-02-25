Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два фрегата Черноморского флота РФ начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв, передает РИА Новости.

"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море", - сказал он.

По его словам, фрегат "Адмирал Эссен" выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года.