Обвал на мировых рынках
Биржи США и Европы 27 февраля обвалились на фоне опасений масштабной эпидемии смертельного китайского коронавируса за пределами Азии. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ключевые американские индексы закрылись сильным снижением. Индекс Dow Jones потерял 4,42 процента, опустившись до 25766,64 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 4,42 процента, до 2978,76 пункта. Индекс NASDAQ просел на 4,61 процента, до 8566,48 пункта.
Аналогичная ситуация произошла на европейских рынках. Индекс EuroSTOXX 50 снизился на 3,4 процента и оказался на отметке 3455,92 пункта. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 упал на 3,49 процента, до 6796,40 пункта. Индекс DAX (важнейший фондовый индекс Германии — главной экономики Европы) потерял 3,19 процента и опустился до 12 367,46 пункта. Главный фондовый индекс Франции — CAC 40 — просел на 3,32 процента, до 5495,60 пункта.