40 команд будут соревноваться на тему инноваций в предпринимательстве

На мероприятии, в котором будут соревноваться 40 команд, примут участие предприниматели, программисты, а также другие специалисты. Их большую часть составляют местные участники. В том числе, к Хакатону присоединились и представители из 12 стран мира.

Завтра в Баку стартует п ервый IBA Regional Hackathon, организованный Международным Банком Азербайджана, для продвижения инновационных бизнес-идей, а также для поддержки развития экосистем информационных технологий в нашей стране.

Это крупнейший марафон бизнес-идей в Азербайджане в сфере решений для предпринимательства и индустрии FinTech. Международный Банк Азербайджана, который активно реализует долгосрочные проекты по развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране, будет отдавать приоритет инновационным идеям и решениям, которые выгодны для предпринимателей. Особенно будут поддерживаться такие инициативы, как использование искусственного интеллекта в предпринимательской сфере, применение моделей анализа данных, создание платформ электронных продаж, а также инициативы в сфере платежей, удовлетворенности клиентов и лояльности. Предлагаемые решения должны расширить возможности малого и среднего предпринимательства в области маркетинга, продаж, оплаты, логистики, обеспечить доступ к бизнес-кредитам, и другим банковским продуктам и услугам, а также упростить предпринимателям доступ к различным государственным услугам.

Для помощи командам в мероприятии примут участие 25 профессиональных менторов из разных стран мира. Менторы и организационная команда IBA Regional Hackathon уже имели опыт в проведении подобных мероприятий для таких компаний, как Intel, Raiffeisen Bank International, Facebook, Amazon, Vodafon.

Участникам Хакатона будет дано 36 часов на разработку прототипа их проектов. Лучшие проекты будут награждены 1 марта. Победителю, занявшему первое место, будет присуждено 10 000 манатов, 2-ое место – 5000 манатов, а третье - 3000 манатов. Сотрудники Международного Банка Азербайджана и дочерних структур банка, процессингового центра Azerikard и Банка МБА-Москва не участвуют в IBA Regional Hackathon.

IBA Regional Hackathon пройдет в Баку Экспо Центре. Для получения дополнительной информации: https://www.ibahackathon.com

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.