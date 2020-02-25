В Мингячевире задержан криминальный авторитет

В городе Мингячевир задержан криминальный авторитет. Как сообщает Report, задержанный 33-летний Закир Алисой ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления в России и Азербайджане.

При задержании мужчина оказал сопротивление и предпринял попытку к бегству. Однако сотрудникам полиции удалось задержать З.Алисой, более известного в криминальных кругах по прозвищу "Захар".

При обыске у задержанного было обнаружено большое количество опиума, огнестрельное оружие и боеприпасы.