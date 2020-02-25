Ильхам Алиев на открытии подземного перехода в Баку
На пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Заки Мамедова в Баку 28 февраля состоялось открытие подземного пешеходного перехода.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.
На пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Заки Мамедова в Баку 28 февраля состоялось открытие подземного пешеходного перехода.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.
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