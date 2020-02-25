Турция поставит в Азербайджан современное вооружение и военную технику

Военные связи между Азербайджаном и Турцией развиваются по нарастающей, сказал сегодня журналистам глава пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы.

Он отметил, что по окончании VIII заседания Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня с участием Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана 25 февраля состоялась церемония подписания важных документов, охватывающих многие сферы. В частности, протокол "О применении финансовой помощи" и соглашение "О военно-финансовом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции" внесут важный вклад в развитие военных связей между двумя братскими странами".

Даргяхлы напомнил, что документы подписали министры обороны Азербайджана и Турции - Закир Гасанов и Хулуси Акар.

"Согласно этим документам, азербайджанские офицеры и курсанты смогут обучаться в военно-учебных учреждениях Турции. Также из Турции в Азербайджан будут поставляться современное вооружение и военная техника, которые повысят боеспособность азербайджанской армии", - отметил Даргяхлы.