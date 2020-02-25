Анкара о необходимости объявления бесполетной зоны над Идлибом
Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и объявления бесполетной зоны над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает РИА Новости.
"Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и установления бесполетной зоны (над Идлибом). Гаранты астанинского процесса - Россия и Иран - потеряют свой авторитет, если не выполнят своих обязательств по сокращению насилия и военных действий в Идлибе", - написал Алтун в Twitter.