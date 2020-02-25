Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:52

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли, согласно обновленным данным, по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. Картина сирийского конфликта стремительно меняется. Уже потом, через несколько месяцев мы будем говорить, что приметы о високосном годе полностью сбылись – редко когда год начинается столь напряженно, а пока признаем, что сейчас стоим на пороге войны. Причем совершенно не ясно, какой характер она в итоге примет – ограничится ли все турецко-сирийским конфликтом, или же втянутся другие участники.

Если отбросить неизбежный в таких ситуациях «белый шум» и профильтровать противоречивые сообщения из разных источников, то картина вырисовывается следующая: вчера, 27 февраля, отряды оппозиции из анклава Идлиб при огневой поддержке турецких военнослужащих все же взяли стратегически важный Саракеб [Saraqeb], разрушив наступательные планы сирийской правительственной армии и проиранских прокси. Ответные атаки, поддержанные с воздуха российской «военно-космической» авиацией и вертолетами ВВС Асада, успеха не принесли, более того, атакующие были обстреляны из переносных зенитно-ракетных комплексов, легендарных «стингеров». В ответ сирийская – как сейчас подозрительно-навязчиво утверждают все стороны – отбомбилась сначала по турецкой колонне, двигавшейся к наблюдательному посту Аль-Бара к югу от города Идлиб, а затем – нанесла удар непосредственно по самому посту. 22 турецких военнослужащих погибли сразу, еще 11 человек умерли от ран уже после доставки в госпиталь на турецкой территории. Реакция Анкары на произошедшее была стремительной. Из турецкой столицы выслана российская делегация переговорщиков во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым, спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по Сирии. Возле российского консульства в Стамбуле состоялась акция протеста, президент Эрдоган провел двухчасовое экстренное совещание, участие в котором приняли министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава Генштаба Яшар Гюлер. Турецкая авиация, по имеющимся сообщениям, также нанесла удары по Алеппо.

Кроме того, турецкая армия наносит сейчас массированные артиллерийские удары по позициям войск Асада в районе Идлиба, а к самому анклаву и двенадцати расположенным там наблюдательным постам почти непрерывно движутся колонны с военной техникой и личным составом турецкой армии. Нарастает и международный резонанс. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин разговаривал с советником по национальной безопасности США послом Робертом О'Брайеном. Более того, вчера израильские военные вертолеты атаковали позиции сирийской армии близ пограничного контрольно-пропускного пункта Кунейтра на границе Израиля и Сирии, а министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) назвал действия сирийской армии и российских ВКС военными преступлениями. Ну и «вишенкой на торте» стало заявление официальных лиц Турции, что турецкой полиции, береговой охране и пограничным службам отдан приказ не препятствовать сирийским беженцам из Идлиба добраться до Европы. Остается только добавить, что завтра истекает срок ультиматума, выдвинутого Турцией Асаду, и турки могут вполне открыто начать прямые боевые действия по разблокированию оставшихся наблюдательных пунктов – и после этого драматизм ситуации станет окончательно понятен.

Москва между тем продолжает многозначительно избегать попыток деэскалации нарастающей напряженности, в том числе – и в отношениях с Анкарой. 25 февраля президент Турции Эрдоган заявил, что планирует 5 марта провести встречу с российским лидером в Анкаре или Стамбуле для обсуждения «Дорожной карты» по Идлибу. Вчера последовал ответ Кремля на эту инициативу: «Нет, 5 марта у президента Путина другие рабочие планы», - заявил Дмитрий Песков. У Анкары, по сути, не остается иного выхода, кроме как начать масштабную операцию по защите своих интересов в Идлибе. Более того, называя вещи своими именами – ее просто вынуждают её начать. И, в таком случае, опасность прямого военного противостояния российских и турецких сил кратно возрастает, все в полном соответствии с законом Мерфи: «если неприятность может произойти, она произойдет».