Турция может перекрыть проливы для прохода военных кораблей

Турция в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, сообщают турецкие СМИ, передает Интерфакс.

Согласно сообщениям, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя «находящейся под угрозой непосредственной военной опасности».

Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель, отмечают турецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что фрегаты Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», вооруженные ракетами «Калибр», начали прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, где войдут в состав постоянной группировки ВМФ России.