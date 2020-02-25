Новшество в детских садах Баку: теперь ребенка можно зарегистрировать онлайн

Согласно новшеству, родители при помощи инновационного приложения, не выходя из дома, смогут получить полную информацию о количестве свободных мест, а также с легкостью зарегистрировать своего ребенка в том или ином детском саду столицы.

С целью выполнения поручений главы государства и обеспечения прозрачности процесса приема детей в учреждения дошкольного образования, завершено создание электронной системы приема детей в детские сады, сообщили haqqin.az в Исполнительной власти города Баку.

В качестве пилотного проекта выбран Низаминский район. В течение десяти дней в детских садах пройдут соответствующие тренинги для обучения персонала, после чего будет объявлено о начале приема. Эта система последовательно будет применена во всех районах города Баку.

На втором этапе данного проекта планируется создание “Электронного кабинета” пользователя. Родители смогут получать информацию о ежедневном меню, а так же увидеть фото - видео отчет о питании и учебно-воспитательном процессе. Посредством личного “Электронного кабинета” упростится и сама связь родителей с учреждениями дошкольного образования. Желающие смогут поднимать проблемы в электронном формате, выступать с предложениями, а также контролировать процесс рассмотрения обращения.

В столичной Исполнительной власти также сообщили, что разрабатываются новые инновационные проекты и нововведения, которые в дальнейшем будут охватывать воспитательный процесс.