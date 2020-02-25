Президента Монголии поместили в карантин После визита в Китай

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга после визита в Китай и остальные члены делегации изолированы на 14 дней в специальных учреждениях, сообщает агентство «Монцамэ».

В международном аэропорту имени Чингисхана у чиновников взяли тест на коронавирус.

Меры принимаются согласно правилам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения вируса в страну.

Визит президента Монголии в Китай длился один день. Он подарил стране 30 тысяч баранов в качестве поддержки.

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