Президента Монголии поместили в карантин После визита в Китай
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга после визита в Китай и остальные члены делегации изолированы на 14 дней в специальных учреждениях, сообщает агентство «Монцамэ».
В международном аэропорту имени Чингисхана у чиновников взяли тест на коронавирус.
Меры принимаются согласно правилам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения вируса в страну.
Визит президента Монголии в Китай длился один день. Он подарил стране 30 тысяч баранов в качестве поддержки.