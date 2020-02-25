«Главной сенсацией, конечно же, стало выступление азербайджанца Айдына Сулейманлы, - пишет официальный ресурс ФШР. - 14-летний шахматист на финише буквально катком проехался по соотечественнику Васифу Дурарбейли, разгромил многоопытного Илью Смирина и одного из сильнейших молодых шахматистов планеты Пархама Магсудлу.

В последнем туре Сулейманлы играл черными с Рауфом Мамедовым, и ему было достаточно ничьей для первого места, поскольку дополнительные показатели у него были лучше. И это ему удалось: аккуратной обороной Айдын сдержал давление противника в разменном варианте защиты Каро-Канн; ничья последовала после 29-го хода черных».

Также вниманию читателей предлагается интервью с юным чемпионом. Отмечается, что Айдын «оказался очень приятным собеседником с хорошим знанием английского».

- Айдын, поздравляю с блестящим результатом! Как для тебя проходил турнир, какой партией особенно доволен?

- Спасибо. Это был очень трудный турнир, но я доволен своим результатом. Мне кажется, что я играл хорошо. Больше всего мне нравится моя партия с Ильей Смириным, где я пожертвовал фигуру и организовал атаку на короля.

- Как считаешь, тебе удавалось удивить соперников в дебюте в тех партиях, которые ты выиграл?

- В партиях с Магсудлу и Дурарбейли – да, а вот со Смириным я избрал то, что все время играю.

- Последняя партия с Рауфом Мамедовым далась тяжело?

- Играть против Рауфа Мамедова было непросто не только потому, что в этой партии решалась судьба первого места. Я испытываю огромное уважение к этому шахматисту, часто бывал на его лекциях и мастер-классах, но до этого никогда не играл с ним с классическим контролем.