Айдын Сулейманлы в ответ Шахрияру Мамедъярову: «Мой любимый шахматист…» После победы
Большое внимание неожиданной победе 14-летнего азербайджанского шахматиста Айдына Сулейманлы на московском турнире «Аэрофлот Опен» уделил и сайт Федерации шахмат России.
«Главной сенсацией, конечно же, стало выступление азербайджанца Айдына Сулейманлы, - пишет официальный ресурс ФШР. - 14-летний шахматист на финише буквально катком проехался по соотечественнику Васифу Дурарбейли, разгромил многоопытного Илью Смирина и одного из сильнейших молодых шахматистов планеты Пархама Магсудлу.
В последнем туре Сулейманлы играл черными с Рауфом Мамедовым, и ему было достаточно ничьей для первого места, поскольку дополнительные показатели у него были лучше. И это ему удалось: аккуратной обороной Айдын сдержал давление противника в разменном варианте защиты Каро-Канн; ничья последовала после 29-го хода черных».
Также вниманию читателей предлагается интервью с юным чемпионом. Отмечается, что Айдын «оказался очень приятным собеседником с хорошим знанием английского».
- Айдын, поздравляю с блестящим результатом! Как для тебя проходил турнир, какой партией особенно доволен?
- Спасибо. Это был очень трудный турнир, но я доволен своим результатом. Мне кажется, что я играл хорошо. Больше всего мне нравится моя партия с Ильей Смириным, где я пожертвовал фигуру и организовал атаку на короля.
- Как считаешь, тебе удавалось удивить соперников в дебюте в тех партиях, которые ты выиграл?
- В партиях с Магсудлу и Дурарбейли – да, а вот со Смириным я избрал то, что все время играю.
- Последняя партия с Рауфом Мамедовым далась тяжело?
- Играть против Рауфа Мамедова было непросто не только потому, что в этой партии решалась судьба первого места. Я испытываю огромное уважение к этому шахматисту, часто бывал на его лекциях и мастер-классах, но до этого никогда не играл с ним с классическим контролем.
- С кем ты работал на этом турнире? Кто с тобой занимается?
- И здесь, и в целом я работаю с гроссмейстером Фаридом Аббасовым. Во время этого соревнования он помогал мне готовиться к противникам.
- Сколько лет вы сотрудничаете?
- С 2015 года. Уже пять лет.
- Какую цель ставил перед «Аэрофлот Опен»?
- Хотел выполнить гроссмейстерский балл. Дележ первого места оказался слегка удивительным для меня (смеется). Сейчас у меня два гроссмейстерских балла, но для нормы нужен еще один.
- Кто твой любимый шахматист? Есть ли кумир?
- Чемпион мира Магнус Карлсен и азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров.
- Пожалуйста, расскажи немного о себе. Где живешь, учишься? Во сколько лет начал заниматься шахматами?
- Я живу в Баку, учусь в обычной школе. Играть в шахматы начал в пять лет, то есть занимаюсь уже больше десяти лет.
- Сколько часов в день занимаешься?
- Часов пять-шесть.
- Как же тебе удается совмещать шахматы и учебу?
- Сейчас шахматы для меня важнее. Я посвящаю им большую часть времени.
- Какие дальнейшие планы?
- В марте приму участие в чемпионате Азербайджана. Хочу продолжить свою удачную серию и надеюсь, что там тоже хорошо выступлю (улыбается).
- Ты хотел бы обыграть Магнуса Карлсена?
- Конечно (смеется). Думаю, что это цель любого профессионала.
- Можешь представить себя чемпионом мира?
- (После паузы) Вполне возможно.
Айдын Сулейманлы, казах Ринат Джумабаев, Рауф Мамедов и индиец Аравинд Читамбарам набрали по 6,5 очка. Лучше дополнительные показатели – большее количество партий черными и средний рейтинг соперников – вывели 14-летнего азербайджанского мастера на первое место. Казахский гроссмейстер стал вторым, а Рауф Мамедов – третьим. Примечательно, что Рауфу принадлежит рекорд – он сыграл во всех 18 турнирах «Аэрофлота», пишет сайт ФШР.
Еще раз напомним, что Айдын Сулейманлы - первый азербайджанский шахматист, сумевший победить на «Аэрофлот Опен». Кроме того, Айдын стал самым юным чемпионом за 18-летнюю историю соревнования. Со стартовым рейтингом 2474 изначально он был лишь 71-м среди 97 участников турнира. Во всех девяти турах ему противостояли соперники с рейтингом выше 2600. Наш шахматист одержал четыре победы и пять раз сыграл вничью, набрав 6,5 очка.
После такого успеха Айдын получил множество поздравлений, в том числе от Шахрияра Мамедъярова и Эмиля Сутовского. Шахрияр, в частности, отметил, что готов уступить дорогу таким талантливым шахматистам, как Айдын.