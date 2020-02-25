Папа Римский Франциск I почувствовал недомогание после общения с верующими. Несмотря на распространение в Италии коронавируса, 83-летний понтифик встречался с прихожанами на площади Святого Петра, пожимал им руки.

В общей сложности на площадь пришли более 12 тыс человек, при этом не все из них были в медицинских масках. Понтифик не отказался пожать пришедшим руки.

Теперь, как передает агентство Associated Press, Франциск был вынужден пропустить запланированную литургию в соборе Сан-Джованни в итальянской коммуне Сардиния.

Служба печати Святого престола распространила сообщение, в котором говорится, что Папа предпочел остаться в своих апартаментах в "Доме святой Марфы" на территории Ватикана из-за небольшого недомогания. При этом глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни подчеркнул, что никакие другие мероприятия с понтификом не отменяются.