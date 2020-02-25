В НАТО обвинили Сирию и Россию в неизбирательных ударах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Военно-воздушные силы Сирии и «поддерживающие их» ВКС России в неизбирательных ударах в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил представитель главы альянса по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Deutsche Welle.

Как отмечается, генсек призвал все стороны способствовать деэскалации и избежать ухудшения гуманитарной ситуации. Он также заявил, что Дамаск и Москва должны «прекратить наступление, уважать международное право».

На своей странице в Twitter Столтенберг ранее сообщил, что Анкара инициировала экстренное совещание Совета НАТО. Оно основывается на статье 4 Североатлантического договора. По ней договаривающиеся стороны всегда консультируются друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из сторон окажутся под угрозой.