Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Советник турецкого лидера Месут Хакки Кашин в эфире телеканала A-Haber News заявил: "Россия будет расчленена изнутри. В ней проживает 25 миллионов мусульман и в прошлом Турция 16 раз сражалась с Россией. И готова повторить. Наша месть будет ужасной." pic.twitter.com/r6OoRjdByv

Месут Хакки отметил, что в России живут 25 миллионов мусульман, и пообещал, что «Россия будет расчленена изнутри».

«Месть Турции будет ужасной», - отметил чиновник.

Так советник президента Турции отреагировал на атаку сирийских ВВС в провинции Идлиб, в результате которой погибли 33 военнослужащих Турции.