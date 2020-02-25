Советник Эрдогана: «Турция воевала с Россией 16 раз, и готова снова» видео

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Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Месут Хакки отметил, что в России живут 25 миллионов мусульман, и пообещал, что «Россия будет расчленена изнутри».

«Месть Турции будет ужасной», - отметил чиновник.

Так советник президента Турции отреагировал на атаку сирийских ВВС в провинции Идлиб, в результате которой погибли 33 военнослужащих Турции.

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