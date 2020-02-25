Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии, сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемый господин Президент, дорогой брат, глубоко опечален известием о гибели турецких военнослужащих в Сирии. От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю самые глубокие соболезнования вам, семьям и родственникам погибших, а также турецкому народу», - говорится в письме президента Азербайджана.

Напомним, в ночь на пятницу в результате ударов сирийских ВВС по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.