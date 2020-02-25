Синоптики пообещали 18 градусов тепла
В субботу, 29 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами туман, сильный север-западный ветер к полудню перейдет в умеренный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-7, днем 9-12 градусов, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление возрастет с 756 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана днем в основном без осадков. Однако вечером местами ожидаются дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, в некоторых частях с усилением.
Температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.