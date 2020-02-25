Лукашенко: Закрывать границы из-за коронавируса не имеет смысла

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закрывать границы из-за проникновения коронавируса в республику не имеет смысла. По этому поводу он высказался на съезде Федерации профсоюзов страны.

«Это пустое», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Сегодня стало известно, что в Беларуси зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, ее выявили у гражданина Ирана. Глава ведомства Владимир Караник сообщил, что закрывать границы нет смысла, поскольку эта мера может спровоцировать незаконную миграцию, а затем неконтролируемое распространение заболевания.