Лавров: Россия соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих
Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
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