Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Идлибе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Пр словам Лаврова, во время телефонного разговора обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе: "Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации".

Лавров добавил, что Путин и Эрдоган обсудили возможность новых контактов по Идлибу на различных уровнях в ближайшее время, уже находящиеся в Анкаре делегации двух стран продолжат свою работу.

"Обсуждалась и возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне. Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня", - сказал глава МИД РФ.