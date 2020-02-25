В Грузии выявлен еще один случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщил сегодня журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Sputnik Грузия.

"Хочу заявить, что вчера поздно ночью был зафиксирован еще один случай коронавирусной инфекции... Этот человек побывал в Италии. Это гражданин Грузии, и состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, инфицированный приземлился в Кутаисском международном аэропорту на этой неделе и сам обратился за медицинской помощью на второй день после прибытия. Сейчас специалисты пытаются уточнить, с кем он контактировал. Гамкрелидзе также не исключил, что среди людей, находящихся в инфекционной больнице Тбилиси, также будут инфицированные.

О первом случае заражения власти Грузии сообщили 26 февраля. По данным Минздрава, инфицированный - гражданин Грузии, приехавший из Ирана. Мужчина 50 лет попал в Грузию через Азербайджан.