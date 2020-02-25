В Агджабеди в ходе предоставления квартир вынужденным переселенцам произошло столкновение недовольных с полицией, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, несколько вынужденных переселенцев, не согласившись получить те квартиры, которые им были выделены, собрались перед зданием ИВ Лачинского района. После того, как на место прибыли сотрудники полиции, они задержали несколько человек. Двое задержанных получили травмы.

Как сообщили изданию в МВД, в ходе данного инцидента сотрудники полиции не пострадали.

«Двое человек были задержаны из-за их хулиганских действий и доставлены в отделение полиции. Там они продолжили хулиганить и стали биться головами об двери отделения. В отделение полиции была немедленно вызвана бригада скорой помощи и им была оказана медицинская помощь. Сейчас идет расследование», - сообщили в МВД.