Акция возмездия: Турция громит войска Асада
В ответ на воздушный удар по позициям турецких военных в Идлибе, ВС Турции нанесли массированные артиллерийские и воздушные (посредством ударных БПЛА) удары по более чем 200 объектам сил режима Башара Асада в Идлибе. Как сообщают турецкие СМИ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, турецкая армия уничтожила в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22, нейтрализованы 309 сторонников Башара Асада.
Подчеркнув, что в момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе в данном секторе не находилось никаких вооруженных группировок оппозиции.